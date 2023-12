Treni veloci, l’anomalia dei Frecciarossa in Calabria: 6 fermate in 180km, con questa follia non sarà mai “alta velocità”

StrettoWeb

L’alta velocità ferroviaria non è ancora arrivata a Sud di Salerno, eppure negli ultimi anni l’esercizio delle Frecce e piccoli interventi di ammodernamento della linea tradizionale hanno consentito di accorciare enormemente le distanze tra la Calabria e il resto d’Italia, al punto che oggi ci sono treni che collegano Roma a Reggio Calabria in poco più di cinque ore (precisamente cinque ore e dieci minuti). Ma con una grande anomalia: in realtà, infatti, si potrebbe fare molto di più. Già adesso. Senza un cantiere, senza lavori.

La caratteristica principale delle linee ad alta velocità ferroviaria, infatti, dopo la possibilità di viaggiare fino a 300km/h su binari veloci, è quella delle fermate intelligenti: poche, solo negli snodi strategici più importanti, bypassando i piccoli centri. Prendere un Frecciarossa non significa prendere un Intercity o un treno Regionale: è un viaggio più simile a quello degli aerei che a quello dei treni tradizionali ed è quindi normale che soltanto i residenti delle grandi città possano avere la comodità di salire sull’alta velocità nella stazione di casa. Tutti gli altri, inevitabilmente, dovranno spostarsi autonomamente fino alla stazione principale più vicina. Così funziona in tutt’Italia. Così funziona in tutto il mondo. Ma così non funziona in Calabria.

I Frecciarossa che oggi collegano la Calabria al resto d’Italia, infatti, fanno addirittura sei soste in Calabria (!) e poi altre sei fino a Bologna! Il treno che parte (o arriva, leggendo le fermate al contrario) a Reggio Calabria, ferma a Villa San Giovanni, Rosarno, Pizzo Calabro, Lamezia Terme, Paola, e poi Salerno, Napoli, Roma (Termini e Tiburtina), Firenze, Bologna e così via…

Particolarmente sorprendente che questo treno veloce faccia addirittura sei fermate in un tratto di appena 180 chilometri, tra Reggio Calabria e Paola, per poi farne altre sei nei successivi 850 chilometri da Paola a Bologna! Tra le sei fermate calabresi, due sono addirittura distanti meno di 30 chilometri (Pizzo e Lamezia) e se aggiungiamo Rosarno abbiamo tre fermate in 70 chilometri. Una autentica follia!

Da un lato c’è la pressione dei territori ad avere una fermata in ogni villaggio, dall’altro ci sono le esigenze delle interconnessioni (Villa San Giovanni per la Sicilia, Rosarno per la piana di Gioia Tauro e la Locride, Pizzo per Vibo Valentia, Lamezia Terme per Catanzaro e Crotone, infine Paola per Cosenza e la sua provincia), ma questo discorso è relativo e potrebbe valere per ogni altra analoga località d’Italia. Seguendo la logica dell’alta velocità ferroviaria fuori dalla Calabria, Lamezia Terme sarebbe l’interconnessione perfetta non solo per Catanzaro e Crotone ma anche per Cosenza e Vibo Valentia, mentre Villa San Giovanni oltre che per la Sicilia sarebbe il riferimento anche per tutta l’utenza della provincia reggina. Si potrebbero così facilmente eliminare almeno tre fermate ultra ravvicinate (Rosarno, Pizzo e Paola) consentendo già oggi al Frecciarossa di collegare Roma e Reggio Calabria in 4 ore e 45 minuti circa. Si può fare, è solo una questione di scelte e volontà.

Per quanto riguarda la nuova linea ad alta velocità, sono già in corso i lavori del primo lotto che porterà i treni a correre finalmente a Sud di Salerno, fino a Praia a Mare. I lavori saranno completati nel 2032 e consentiranno di risparmiare altri 30 minuti sulla tratta Reggio Calabria-Roma che significa viaggiare tra le due città in 4 ore e 40 minuti con le fermate attuali, ma addirittura 4 ore e 10 minuti razionalizzando le fermate calabresi.

Quando poi la nuova linea ad alta velocità verrà completata fino a Reggio Calabria, i tempi si accorceranno ulteriormente ma intanto la strategia delle fermate “intelligenti” si può attuare da subito senza attendere i lavori dei nuovi binari. Così la Calabria potrebbe essere già da domattina più vicina al resto d’Italia e d’Europa.