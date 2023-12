Tragedia ferroviaria a Corigliano-Rossano, Maria Pansini torna a casa per l’ultimo saluto

StrettoWeb

Un ultimo saluto che nessuno avrebbe mai voluto darle: Maria Pansini, 61 anni, dopo il rilascio della salma da parte della Procura di Castrovillari, potrà tornare a casa. Dopo tanto viaggiare su quel treno che tanto amava, ecco che Mariella (come la chiamavano gli amici più stretti) si prepara per l’ultimo viaggio, quello più doloroso. La figlia Valeria Amisano, inconsolabile, si interroga sul perché di questa tragedia. “Ma quanto sei bella Mamma??? Torna da me ti prego”– scrive la ragazza. “Mi ami troppo per farmi una cosa così terribile. Non lasciarmi questo gelo nell’anima, fammi aprire gli occhi e scoprire che è stato solo un terribile incubo. Ti prego, ti prego”.

Ed è sempre Valeria, una volta ricevuto il nullaosta dell’Autorità Giudiziaria, a comunicare la data per dire addio a Maria. I funerali della capotreno si terranno infatti domani, sabato 2 dicembre, alle ore 15:30 presso la Chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino – località Giovino – a Catanzaro. In concomitanza con i funerali, il sindaco Nicola Fiorita ha dichiarato lutto cittadino.