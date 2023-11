Tragedia ferroviaria a Corigliano-Rossano, il 24enne sarebbe sceso dal camion. Rilasciata la salma della capotreno

StrettoWeb

Le incognite circa l’incidente ferroviario a Thurio, in località Corigliano-Rossano, cominciano lentamente a trovare risposta. La salma della capotreno, Maria Pansini, è stata rilasciata: la Magistratura infatti, ha ritenuto superfluo procedere con l’esame autoptico. Il corpo della capotreno quindi, può fare ritorno nella sua Catanzaro Lido dove, ad aspettarla stretta nell’abbraccio di tutta la comunità, c’è sua figlia Valeria. La salma del 24enne Hannaqui Said invece, resta ancora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il corpo del giovane risulta parzialmente bruciato a causa delle fiamme alte scaturite dopo l’impatto.

Dalla Polizia Ferroviaria arriva una prima importante ricostruzione: al momento dello scontro infatti, il 24enne pare non si trovasse sul camion. Il mezzo pesante si sarebbe incastrato nei pressi della ferrovia toccando il manto stradale. Per sbloccare la situazione, Hannaqui Said sarebbe sceso della cabina e, con un telecomando, avrebbe azionato il dispositivo pneumatici per sollevare il veicolo.

Il conducente si sarebbe trovato quindi dalla parte opposta del camion rispetto al senso di marcia della littorina e, probabilmente, non ha avvertito il suo arrivo. Da lì, il terribile scontro: l’urto avrebbe spinto il rimorchio verso il muro di contenimento sfondandolo. La motrice ha invece travolto e falciato il ragazzo, morto sul colpo.