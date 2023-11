Lo strazio di Valeria, figlia della capotreno Maria Pansini: “sono rimasta sola”

StrettoWeb

Un destino crudele, quello che ha portato via dai suoi affetti Maria Pansini, la capotreno deceduta ieri nello scontro treno-camion in quel di Thurio. Un destino ancora più crudele per quell’unica figlia, Valeria Amisano, che è rimasta sola ed è straziata da dolore. Le due, seppur lontane, erano unite da un legame indissolubile, come solo quello tra madre e figlia può esistere. Ad unirle, inoltre, anche lo stesso lavoro: Valeria infatti, ha seguito le orme di mamma Maria ed è diventata capotreno. Viaggiavano su e giù per l’Italia, ed erano felici.

Una felicità che è venuta a mancare ieri, dopo la terribile notizia. Valeria, lapidaria, ha commentato: “stanotte ho perso la mia mamma. Un treno e un camion me l’hanno portata via”. Parole che stringono il cuore e fanno venire un nodo alla gola. Soprattutto perché, da quanto si apprende dai social della figlia, erano l’una la famiglia dell’altra. Valeria infatti, si sfoga su Facebook e, quasi in cerca di una risposta, scrive: “non ho mai avuto un padre, né un fratello né una sorella… Non ho mai avuto un marito, né un figlio. Essere figlia di mia Mamma era l’unica cosa che sapevo essere. E ora cosa sarò?“.

Valeria non si rassegna al destino beffardo che le ha portato via l’unico punto di riferimento della sua vita: “sono rimasta sola al mondo. Mamma non mi dovevi fare questo. Stamattina Siamo uscite di casa entrambe, tu sul tuo treno e io sul mio – scrive ieri notte. “Dovevamo sentirci stasera ma il tuo treno non ti ha mai riportato a casa, dove avevi preparato la tua cena dietetica, perché ti dicevo sempre che dovevi dimagrire e stavolta ti eri messa d’impegno”.

“Non posso crederci che domani non avrò il tuo messaggio del buongiorno, come posso iniziare la giornata senza?? Come potrò vivere una vita senza???”. Non ci sono parole di conforto per una figlia che perde la madre in una maniera così tragica ma, ne siamo certi, che Dio esista o meno, quella capotreno dai capelli rossi e il sorriso smagliante sarà sempre accanto alla sua piccola grande donna.