Timore e ansia nel cosentino: donna scomparsa a Bisignano | INFO

Sono ore di ansia e timore, nel cosentino, per una donna scomparsa a Bisignano ormai da oltre 24 ore, Sara Policastro. La donna, 67 anni, si è allontanata la mattina del 26 dicembre dal comune in provincia di Cosenza, a bordo di una Skoda Octavia di colore verde scuro, targata BA077LR. I familiari, che hanno lanciato un appello sui social postando la foto della donna e una immagine di un’automobile simile a quella usata da Sara Policastro, chiedono, a chi dovesse vederla o avere informazioni in merito, di contattare i numeri 3802812286 o 3882534898.

E’ di ieri, invece, l’epilogo a lieto fino di un’altra scomparsa del cosentino. A San Benedetto Ullano il pensionato Gino Tavolaro era scomparso il 24 dicembre, ma è fortunatamente tornato a casa dopo oltre 24 ore, il giorno di Natale. Speriamo che anche per la donna scomparsa a Bisignano si possa presto parlare di un lieto fine.