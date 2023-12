Una nuova stella brilla nella cucina di MasterChef: la farmacista cosentina Anna conquista il grembiule bianco

StrettoWeb

Talenti calabresi riconosciuti in tutta Italia: non solo grandi doti canore, come hanno dimostrato i piccoli di The Voice Kids e Sarafine, la vibonese vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. La Calabria sforna eccellenze che vanno dalla tenera età fino a quella più adulta come ha dimostrato la signora Anna, farmacista di San Marco Argentano. La sua specialità è, appunto la cucina: la sua bravura, che unisce la tradizione ad un gusto unico, è stata premiata durante la prima puntata di Masterchef.

Anna Pisano ha ottenuto il posto nella nuova classe di Masterchef stupendo i giudici Cannavacciuolo, Locatelli e l’immancabile Barbieri, con un piatto tipicamente calabrese, il Baccalà del Monsignore. Dedicato allo zio prelato, ha unito il prodotto ittico a olive, capperi, sugo e prezzemolo. Pochi e semplici ingredienti ma cucinati con maestria tanto che Cannavacciuolo che la chiesto di prendere la padella per assaggiare il sughetto di condimento.

Dolcissima, con voce pacata e sempre sorridente, ha raccontato di amare, oltre al suo lavoro e alla cucina, anche il ballo: ed è qui che è partito un siparietto con chef Giorgio Locatelli, suo preferito. I due si sono destreggiati in piccoli passi di valzer, con l’entusiasmo della signora Anna alle stelle. Per lei non ci sono stati dubbi: la farmacista ha conquistato subito il grembiule bianco e, felice, è corsa fuori dagli studi ad abbracciare il marito, un po’ scettico al principio, ma contentissimo per la sua cara Anna. Tutta la Calabria fa il tifo per te!