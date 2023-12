StrettoWeb

Nata a Vibo Valentia 34 anni fa, ha studiato all’UniCal, si è trasferita a Bruxelles. Cosa aggiungiamo al curriculum? Vincitrice di X Factor! E’ una calabrese, Sarafine, nome d’arte di Sara Sorrento, ad aggiudicarsi infatti l’edizione 2023 del noto talent musicale. La Calabria, a qualche anno di distanza dalla vittoria di Luigi Strangis ad Amici, si conferma terra di giovani ed emergenti talenti canori. Sarafine ha stracciato gli avversari nella finalissima di ieri sera, stregando pubblico e giudici – Ambra, Fedez e Dargen D’Amico, senza Morgan – ma anche l’ospite speciale della serata, Gianni Morandi. E’ stata una sfida, quella finale, a colpi di cavalli di battaglia, duetti e brani inediti. Da una parte Maria Tomba e Sarafine per la squadra di Fedez e dall’altra Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots per la squadra di Dargen D’Amico. L’ultimo scontro, svoltosi in tre manche, è stato votato dal pubblico, coi giudici semplici spettatori.

La finale

Nella prima manche i quattro concorrenti rimasti in gara si sono esibiti in un carosello senza soluzione di continuità, ciascuno con un riassunto in musica dei brani che hanno segnato il loro percorso all’interno di X Factor 2023. Per la seconda manche, duetti. Maria Tomba con M¾SS KETA; Sarafine con il duo francese di musica elettronica degli Ofenbach; Il Solito Dandy con Francesco Gabbani; gli Stunt Pilots, con Omar Pedrini. Terza ed ultima manche con gli inediti, dove Sarafine ha trionfato con la sua “Malati di gioia”. E’ al termine di questa sfida che è stata decretata la vincitrice.

Chi è Sarafine, la calabrese che ha vinto X Factor 2023

“Ha vinto una produttrice, una cantautrice, un’artista che sa fare qualsiasi cosa”, le parole di Francesca Michielin al momento della premiazione della vincitrice della 17ª edizione di X Factor. Sarafine, ex assistente amministrativa nata 34 anni fa a Vibo Valentia, ha svoltato la sua vita trasferendosi a Bruxelles, per iniziare la sua carriera nel mondo della musica. Dubstep, Tecno, Trap, Drill, e Pop il suo mix di generi, scrive sia in italiano che in inglese.

Cosa significa il nome d’arte Sarafine

E’ l’unione tra Sara e Fine. “Si rifà al concetto di infinito, pensavo all’urobòro in particolare, questo serpente che si morde la coda, che per me rappresentava un po’ la mia vita. Mi sentivo un po’ condannata a questo finire in me stessa”, ha spiegato.

