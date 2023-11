La calabrese Teresa Ferraro, 13 anni, fa incetta di “sì” a The Voice Kids

StrettoWeb

Piccoli grandi talenti crescono: la Calabria continua a sfornare artisti, anzi prodigi, fin dalla più tenera età. Ne è la prova Teresa Ferraro, calabrese doc, che si è distinta a The Voice Kids, venerdì in prima serata sull’emittente Rai. Il giovane talento ha “solo” 13 anni ma frequenta lezioni di canto sin da quando era piccolina: originaria di San Pietro in Guarano, piccolo paese della Provincia di Cosenza, Teresa ha incantato giudici e pubblico con un potente brano dell’americana Alicia Keys.

La canzone, “Empire state of mind”, ha messo in mostra la bravura della tredicenne che si è esibita anche in un inciso rap, ricevendo i tanto agognati “Sì” da tutti e 4 i giudici, Gigi D’Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino. Il rapper campano sarà il mentore di Teresa Ferraro che ha deciso di far parte del suo team. Grande orgoglio per San Pietro in Guarano che ha così commentato l’esibizione di Teresa: “ha brillato nella competizione The Voice Kids, conquistando un posto nel Team di Clementino e portando con orgoglio il nome del nostro piccolo paese su Rai Uno. Un grosso in bocca al lupo a Teresa, da parte nostra e di tutta la comunità”.