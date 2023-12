Sport a Reggio Calabria, gli auguri di Don Zampaglione: “mi auguro che la città torni ad essere da Serie A”

StrettoWeb

“Quasi a conclusione di questo anno 2023, in quanto Direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, mi preme fare gli auguri. Il mio augurio raggiunga anzitutto i membri dell’Ufficio diocesano. In questo anno è stato fatto tanto. Tantissime iniziative sono state portate avanti in sinergia con gli altri uffici, le associazioni e le scuole. A mio avviso oggi bisogna puntare a lavorare con le scuole. Abbiamo fatto dei convegni con più di 300 presenze tra alunni, insegnanti e genitori. Attraverso questi incontri puoi portare un messaggio cristiano. E’ quello che abbiamo fatto e continueremo a fare”. Comincia così il lungo messaggio del Parroco reggino Don Giovanni Zampaglione, Direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.

Il Prete ha voluto tracciare un bilancio dell’anno a qualche giorno dalla conclusione del 2023. “L’obiettivo di questo ufficio è quello di trasmettere un messaggio cristiano e soprattutto impegnarci a far sì che questo ufficio diventi punto di riferimento per tutti coloro che svolgono delle attività sportive e per tutte le Associazioni che ci sono a Reggio Calabria. Questo ufficio da subito, con i diversi incontri che ha fatto nelle zone pastorali (grazie alla disponibilità dei sacerdoti), ha trasmesso agli astanti un messaggio cristiano e di speranza”.

“Non smetto di ringraziare mai l’Arcivescovo Mons. Fortunato Morrone, per la possibilità che mi ha dato di guidare questo ufficio, e tutti i membri per tutto ciò che fanno, nonostante siano dei professionisti impegnati sia in parrocchia sia in campo lavorativo. A loro dico sempre una espressione che mi accompagna ogni giorno e che vuole essere un augurio per tutti: SURSUM CORDA SEMPER!!!”, ha aggiunto.

Sport a Reggio Calabria, l’augurio alle Associazioni

“A tutte le Associazioni presenti nel territorio di Reggio Calabria dico: impegnatevi a trasmettere e a promuovere uno sport pulito e soprattutto a diffondere i valori dello sport. Ai giovani vanno trasmessi valori sani con la capacità di amare quello sport e soprattutto rispettare ogni persona. Ai miei giovani che svolgono uno sport in parrocchia a Masella dico: impegnatevi a rispettare e voler bene ogni persona e il vostro avversario che incontrerete in campo. Permettetemi di fare un augurio particolare ad un’associazione sportiva che festeggia oggi i suoi dieci anni: l’ASC. In quanto referente spirituale impossibilitato di partecipare all’evento per “brindare” con loro ai successi ottenuti e ai traguardi che raggiungeranno insieme, giungano i miei migliori auguri. Ho tra gli occhi la bellissima cartolina dei quasi 10 mila all’Arena dello Stretto quando ricevendo un premio per i miei 25 anni di sacerdozio ebbi l’occasione di parlare a tantissime famiglie invitandoli ad avere rispetto del prossimo e a tendere la mano all’avversario anche in caso di sconfitta. Porterò con me questa stupenda giornata”.

I complimenti al Bocale e al basket in carrozzina

“Permettetemi di fare i miei migliori auguri al basket in carrozzina che ha fatto bene in campionato. Avanti così!!! Complimenti!!! I vostri sacrifici sono stati ripagati. Complimenti al Bocale per aver vinto la coppa. Auguro a Reggio Calabria di tornare ai momenti gloriosi e belli degli anni ’90 quanto in tutti i settori eravamo in Serie A e Reggio Calabria era una città da Serie A. Sono convinto che ritorneranno i tempi belli. Reggio Calabria è una bellissima città che deve essere amata dai reggini e gli amministratori devono impegnarsi affinché ci sia il rispetto per ogni cosa. Ai cittadini non servono le parole ma i fatti”.

“Ritornando allo sport, che è il mio settore, mi permetto di dire che la Calabria è una tra le regioni italiane con il maggior numero di progetti approvati di impianti sportivi, a dimostrazione della volontà di investire nello sport. Speriamo che ogni impianto o campo di calcio venga portato a termine e non si rimanga solo all’inaugurazione con tanto di taglio di nastro di un impianto. Mi preme a questo proposito esternare la mia gioia per l’inizio dei lavori che avverrà tra qualche giorno a Masella. I ragazzi di Masella (ogni giorno si ritrovano in un campetto parrocchiale ) avranno finalmente un campo di calcio. E’ una gioia immensa che sarà la gioia di tanti ragazzi che si ritroveranno dopo tantissimi anni ad avere un luogo per ritrovarsi e stare insieme”.

Sport a Reggio Calabria, l’augurio alla “nostra amata Reggina”

“Permettetemi di fare un augurio particolare alla nostra amata Reggina. Speriamo di tornare in Serie B e magari in Serie A un giorno. Per ora sta facendo bene nonostante le difficoltà economiche. Bisogna “scappare” al più presto da questa categoria. Invito la società e i giocatori a stare uniti per raggiungere l’obiettivo prefissato. Mi rivolgo a questo proposito ai tifosi: state vicini alla squadra e andate a sostenerla perché uniti si raggiungono gli obiettivi e uniti si va, speriamo un giorno… in B”.

“Concludo con un messaggio per tutti gli sportivi: giocate pensando al bene del gruppo. Se si gioca pensando al bene del gruppo allora si può raggiungere la vittoria. Mi rivolgo soprattutto agli atleti: molte persone, specialmente i giovani, vi ammirano e osservano. Trasmettete loro valori e cercate di essere calciatori in campo e uomini nella vita di ogni giorno. Buon Natale e buon anno”.