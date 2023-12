Sicilia, agguato in campagna: uomo ucciso a colpi di pistola

StrettoWeb

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in provincia di Agrigento, più precisamente a Favara. Il 69enne, Francesco Simone, è stato assassinato in contrada Poggio Muto, zona di campagna della città. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La vittima è un commerciante di auto del centro, ha diversi precedenti per usura e truffa.