“Semidei”, il docufilm sui Bronzi di Riace presentato in tutto il mondo: grande giornata al MArRC

Domani, mercoledì 6 dicembre, alle ore 10:30, presso la terrazza del Museo Archeologico di Reggio Calabria, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del docufilm “Semidei” prodotto da Carlo Degli Esposti e da Nicola Serra per Palomar Media San, realizzato con il sostegno finanziario della Regione Calabria – Dipartimento istruzione, formazione e pari opportunità e della Fondazione Calabria Film Commission, in occasione delle celebrazioni dedicate al 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, per la regia di Fabio Mollo e Alessandra Cataleta.

All’incontro con la stampa interverranno la vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, Il presidente della Film Commission Anton Giulio Grande, il direttore della Palomar Antonio Badalamenti, il direttore ad Interim del Museo di Reggio Calabria Filippo Demma. Saranno altresì presenti i sindaci dei Comuni nei quali oltre Reggio Calabria, sono state girate le riprese del docufilm: Gioia Tauro, Monasterace, Riace, Roccella Ionica.

Dal Kenya al Giappone, i Bronzi in tutto il mondo

Il docufilm è stato presentato in anteprima alla 20ª edizione delle Giornate degli Autori, nella sezione “Notti Veneziane”, alla Mostra D’Arte cinematografica di Venezia e anche a Nairobi in Kenya. Nei prossimi mesi sarà presentato anche in Giappone a Tokyo, in Portogallo a Lisbona e in altri importanti Festival internazionali.