Scintillio Natalizio: il Calendario Magico della Pro Loco Vallata Sant’Agata

StrettoWeb

“Il mese di dicembre ricco di eventi… sarà un viaggio incantato attraverso un mondo di tradizioni, festeggiamenti e generosità! Siamo lieti di presentarvi un calendario natalizio che scatenerà la magia delle festività in ogni angolo dell’amato borgo di San Salvatore.

Date da Incorniciare:

08/12/2023 – Accensione Stella di Natale e Presepe

Dalle ore 16:00

Luogo: Piazza Addolorata

Descrizione: Un’esplosione di luce e suoni darà il via al Natale! Canti natalizi e la benedizione del presepe, tutto accompagnato dalla dolce melodia dei dolci tipici preparati dai nostri soci.

09/12/2023 – Serata di “Sonu a Ballu”, Degustazione di Crispelle e Caldarroste

Dalle ore 17:00

Descrizione: Una serata di puro divertimento! “Sonu a Ballu”, degustazione di crispelle e caldarroste, il tutto allietato dalla musica degli “Amici du Sonu”. Un’occasione imperdibile per ballare, gustare le prelibatezze e lasciarsi cullare dalla melodia avvolgente degli “Amici du Sonu”.

16/12/2023 – Babbo Natale in Piazza Addolorata

Dalle ore 15:00

Luogo: Piazza Addolorata

Descrizione: Un evento che farà brillare gli occhi dei più piccoli! Babbo Natale arriverà con doni, foto indimenticabili e le irresistibili frittole “Sarbaturoti”. Le tradizionali canzoni natalizie suoneranno nel cuore della festa, insieme ai giochi per bambini e ragazzi che inizieranno alle 15:00.

20/12/2023 – Consegna di giocattoli e indumenti all’associazione “San Camillo Onlus”

Ore 16.00 una delegazione della PRO LOCO, si recherà presso l’associazione per donare a favore di bambini provenienti da famiglie in gravi difficoltà presenti sul territorio reggino e calabrese la raccolta oltre a essere aperta tutti i giorni, verrà effettuata durante gli eventi.

22/12/2023 – Novena di Natale

Dalle ore 17:00

Luogo: Per le vie del borgo di San Salvatore.

Un’esperienza mistica e coinvolgente con la Novena di Natale. Le vie del borgo saranno illuminate dalla magia dei canti natalizi al suono di Zampogna e Tamburello.

27/12/2023 – Visita a Casa dei Nostri Cari Impossibilitati ad Uscire

Dalle ore 17:00

Un gesto di amore e vicinanza! La Pro Loco dedicherà il 27 dicembre per visitare i nostri cari che non possono uscire, portando un po’ di festa e conforto nelle loro case.

29/12/2023 – Gli Auguri di Buon Auspicio della Pro Loco con la Tombolata

Dalle ore 17:00

Descrizione: Concludiamo il mese in bellezza! Unitevi a noi per gli auguri di buon auspicio con la Tombolata, ricca di premi e il tradizionale taglio del panettone. Una serata di divertimento e felicità per concludere il 2023 con il sorriso.

Sintonizzatevi per vivere la festa in tutto il suo splendore e preparatevi per un mese di dicembre ricco di emozioni e magia!

Con l’entusiasmo natalizio,

La Pro Loco Vallata Sant’Agata“.