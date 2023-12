Myenergy Viola ribalta l’Orlandina: reggini primi e implacabili! Mercoledì altro big match | CLASSIFICA

StrettoWeb

Serviva fare l’impresa e impresa è stata. La solita Myenergy Viola, con i ‘baffi’, come aveva detto coach Cigarini dopo il successo contro Catania, si presenta all’Infodrive Arena di Capo d’Orlando per ribaltare il ko dell’andata e con un grande secondo tempo rifila un netto 74-84 all’Orlandina che abbandona il primo posto in favore dei reggini.

Tyrtyshnik e compagni sono soli in vetta: l’altra capolista, Ragusa, è stata sconfitta in trasferta da Piazza Armerina che si conferma squadra che darà del filo da torcere a tutte nel girone di ritorno. Si torna in campo mercoledì per l’infrasettimanale prima della pausa natalizia: al PalaCalafiore arriva Sala Consilina che, grazie al successo di oggi contro Milazzo, insedia le posizioni di testa.

Risultati 13ª Giornata

Sabato 16 dicembre

Ore 19:00

Catania-Castanea 82-87

Domenica 17 dicembre

Ore 18:00

Piazza Armerina-Ragusa 93-89

Orlandina-Viola 74-84

Basket School Messina-Rende 77-55

Barcellona-Fortitudo Messina 104-68

Sala Consilina-Svincolati 85-73

Classifica

Viola 22 Orlandina 20 Ragusa 20 Sala Consilina 18 Piazza Armerina 16 Barcellona 16 Milazzo 12 Basket School Messina 12 Rende 10 Castanea 8 Catania 2 Fortitudo Messina 0

Programma 14ª Giornata (infrasettimanale)

Mercoledì 20 dicembre

Ore 18:30

Ragusa-Catania

Ore 20:00

Rende-Piazza Armerina

Fortitudo Messina-Basket School Messina

Castanea-Orlandina

Ore 20:30

Myenergy Viola-Sala Consilina

Ore 21:00

Svincolati-Barcellona