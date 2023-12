Orlandina-Myenergy Viola, 1°QT: buon inizio neroarancio, siciliani fallosi

StrettoWeb

Scontro al vertice del Girone H di Serie B Interregionale fra l’Orlandina e la Myenergy Viola. Le due squadre sono prime, insieme a Ragusa (impegnata a Piazza Armerina nell’altro big match di giornata) a quota 20 punti.

In vetta ne resterà soltanto una in un turno che potrebbe cambiare gli equilibri della parte alta della classifica. Bolignano e Cigarini l’anno scorso sedevano sulle panchine opposte, Binelli e Mascherpa sono due ex, la rivalità fra le due squadre è molto sentita e la vittoria vale più dei classici 2 punti in palio.

StrettoWeb seguirà LIVE la partita raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI 1° QT! Primi due punti per Jasaitis, raddoppia Moltrasio (4-0). Maksimovic, poi Aguzzoli: parità! (4-4). Marini allunga (6-4). Fallosa l’Orlandina: 3 falli in 2 minuti e poco più. Maksimovic in lunetta: 2/2 (6-6). Marini al vetro, risponde da 3 Mavric (8-9). Due su due per Tyrtyshnik dalla linea della carità (8-11). Tripla in angolo per Tyrtyshnik (8-14).