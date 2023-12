Rifiuti radioattivi smaltiti in Calabria: Giulio Golia rilancia l’inchiesta, l’esito della querela del comune di Montauro

StrettoWeb

Con un servizio in prima serata su Italia Uno durante “Le Iene”, il noto giornalista Giulio Golia ha ripercorso questa sera le tappe della sua inchiesta condotta negli anni precedenti alla pandemia sui rifiuti radioattivi in Calabria e in modo particolare nel reggino. Golia, in modo particolare, ha rivendicato il successo giudiziario contro il Comune di Montauro che aveva chiesto al giornalista un risarcimento danni di cinque milioni di euro per un fantomatico “danno di immagine” con una sempre più comune querela temeraria. Golia, infatti, si è sentito minacciato e si è difeso in tribunale ottenendo tutte le ragioni al punto che il giudice ha condannato il Comune di Montauro persino al pagamento di oltre 7 mila euro di spese legali per la difesa di Golia, riconoscendo che il giornalista aveva lavorato in modo corretto.

Dopo la denuncia, Golia aveva chiesto ai propri fan se volessero che continuasse ad indagare sullo smaltimento illecito di rifiuti tossici in Calabria e sulle “navi a perdere”, raggiungendo un pubblico eccezionale (oltre un milione di visualizzazioni). Aveva destato grande scalpore la denuncia sulla galleria della Limina.

Con il servizio di questa sera, Golia ha annunciato uno speciale dell’inchiesta sempre in prima serata tra due giorni, giovedì 7 dicembre alle ore 21:15 su Italia 1 nell’appuntamento “Le Iene presentano: Inside”. In questa puntata con Giulio Golia e Francesca Di Stefano si parlerà proprio di ‘ndrangheta, l’organizzazione criminale italiana più spietata, articolata e potente del mondo, e del traffico di rifiuti tossici.