Reggio Christmas City, al Cilea l’ironia del reggino Santo Palumbo con ‘La Calabria è una cosa seria. Forse’

Musica e comicità al teatro ‘Francesco Cilea’ di Reggio Calabria con lo spettacolo ‘La Calabria è una cosa seria. Forse’. Protagonisti sul prestigioso palco il comico reggino Santo Palumbo, Roberto Aloisio, Antonio Caracciolo, Paolo Sofia e i Quartaumentata.

Organizzato dall’associazione “Calabria dietro le quinte” a favore del progetto “La casa dei papaveri” di Linfovita, con la regia di Giuseppe Mazzacuva, lo show teatrale è gratuito e aperto a tutti i reggini che vorranno trascorrere un paio d’ore di serenità e sorrisi.

Il nuovo spettacolo di Santo Palumbo porterà gli spettatori in un viaggio dentro una Calabria insolita, quella della quotidianità dei personaggi che racconta: veraci, genuini, reali.

Dall’infanzia all’adolescenza, fino ad arrivare alla sana vita di coppia, fotografa con ironia sia usi che costumi della popolazione di una regione che spesso viene presa troppo sul serio.

Il tutto accompagnato dalle musiche del maestro Paolo Sofia e dalla band “Quartaumentata”, che faranno da collante e porteranno ritmo allo show grazie ai suoni di una terra unica.

Lo spettacolo al Cilea sarà un’edizione speciale dedicata ai 20 anni di carriera artistica: proprio oggi coincide il primo schow realizzato con Roberto Aloisio e presentato da Antonio Cotroneo.

E per offrire l’opportunità a chi non sarà presente in teatro, Videotouring consentirà a tutti i reggini di guardare lo show da casa grazie alla diretta integrale sul canale 87 del digitale terrestre in Calabria e in diretta streaming su https://progettotouring.it/ videotouring

Lo spettacolo rientra nel programma ‘Reggio Christmas City’, organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso Svi.Pro.Re ed ha il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

Qui il link per la prenotazione del posto: www.santopalumbo.eventbrite. com.

Tre poi gli altri appuntamenti che animeranno il centro città nel giorno di Santo Stefano. A piazza Castello musica live alle 20:30 con JI feat. Piccadilly Live e a piazza Italia l’esibizione alle 18:30 di ‘The Beatfour Sale’.

A piazza Camagna invece alle ore 17:00 ancora musica con il dj set del giovane artista reggino Francesco Minniti.

Continua infine il percorso legato alla solidarietà di ‘Reggio Christmas City’ con il grande pranzo solidale all’interno di Palazzo San Giorgio, in programma oggi, rivolto ai tanti bisognosi della nostra città.