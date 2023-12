Reggio Calabria: bufera su Falcomatà. Ripepi: “pronto a dimettermi ma dobbiamo essere in 17”

StrettoWeb

Caos totale in consiglio comunale dove il sindaco Giuseppe Falcomatà è stato letteralmente “abbandonato” dai partiti. Partito Democratico, Democratici e Progressisti e Italia Viva hanno disertato Palazzo San Giorgio rendendo chiara ed evidente la spaccatura della maggioranza. E’ un momento sicuramente tragico per Reggio Calabria attanagliata da problemi e con un Natale che non è partito.

Nella tradizionale diretta social, il consigliere di opposizione, Massimo Ripepi, non le manda a dire: “sono mancati in Consiglio Comunale due terzi della Giunta e metà dei Consiglieri di maggioranza. Non si può andare avanti così, a pagare sono solo i cittadini. Falcomatà, per il suo tornaconto personale, sta mettendo nei guai la città. Il primo cittadino dovrebbe dimettersi immediatamente”.

“Il fatto che inquieta è che non si capisce cosa ha in testa il sindaco: non ha risposto alle nostre sollecitazioni e mentre si discuteva, si sta leggendo un libro. Dimissioni dei consiglieri? Sono disponibile e do’ appuntamento alle 5 per farlo, ma dobbiamo essere in 17 altrimenti Falcomatà non cade”, conclude Ripepi.