Reggio Calabria: caos Giunta. Italia Viva: “urge discontinuità”

E’ evidente che la maggioranza di Centro/Sinistra in seno al consiglio comunale di Reggio Calabria è letteralmente implosa. Le liti sono continue e dopo la dura nota del Partito Democratico di poco fa, ecco la nota stizzita di Italia Viva che parla addirittura di “discontinuità“. Pare evidente che Falcomatà è nel pantano e la nuova giunta non vorrà fuori prima di un chiarimento totale che, a questo punto, non è detto che avvenga. Uno dei problemi principali è la posizione di Paolo Brunetti, ormai praticamente fuori dal partito di Renzi, che ha preso le distanze dal vicesindaco come propria espressione in Giunta e chiede l’inserimento del segretario provinciale Nino Nucera. Falcomatà, quindi, tra i tanti equilibri, ha il problema di trovare una legittimazione politica per mantenere Brunetti in Giunta. In sostanza, una confusione totale che si innesta in altra confusione.

Italia Viva, in una nota appena diramata, punta ad “un’alleanza nuova che metta al centro della propria azione il futuro della città di Reggio Calabria. Alla luce delle ultime diatribe, riguardanti la nuova composizione della giunta comunale, Italia Viva – evidenza il partito di Renzi– ripartendo da propositi di rinnovata collaborazione e buona volontà, senza alcun cedimento sul terreno dell’autonomia, della dignità e della responsabilità di una classe dirigente pienamente espressione del territorio reggino, intende unirsi al contributo di tutte quelle forze partitiche che desiderano concorrere a rafforzare un percorso unitario e di rilancio di questa amministrazione comunale”.

“Reggio Calabria è tuttora una città ferita che fatica ogni giorno per riconquistare una normalità difficile, grazie alle amministrazioni sinora guidate da Giuseppe Falcomatà, si sta faticosamente invertendo la rotta rimettendo la città sui binari della legalità, della trasparenza e della corretta amministrazione. Italia Viva vuole costituire una risposta a tutte le istanze di rappresentanza e contemporaneamente proiettare le basi per un nuovo rilancio politico sociale della città di Reggio e della sua Area Metropolitana“, sottolinea la nota.

“In sostanza – rimarca la nota- Italia Viva c’è, ed è in campo con il suo carico di professionalità serietà e competenza, con una ritrovata forza e con la voglia e la capacità di competere e stare al passo delle sfide che l’attendono”. Italia Viva ha “questo orizzonte e intende avviare un cantiere nuovo, caratterizzato dalla discontinuità, di taglio riformista, aperto a tutte le forze autenticamente tali che non si piegano dinanzi alle difficoltà ma che con fermezza e perizia avranno il coraggio e la dignità di fronteggiare i futuri problemi e le nuove sfide che verranno”.