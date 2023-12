Ma quale Natale? A Reggio Calabria “il Duomo è l’immagine triste di questa città”

StrettoWeb

Il tema del Natale doveva essere quello più caldo, oggi, in Consiglio Comunale a Reggio Calabria. La desolazione che in questi giorni vediamo passeggiando per la città, che tutto sembra tranne che in periodo prenatalizio, si è presentata anche nell’aula consigliare. Mancavano i due terzi della Giunta e metà dei consiglieri di maggioranza. La scena desolante è quella di Falcomatà quasi isolato, con Italia Viva e PD che non si sono presentati.

Del Natale, ovviamente, si è parlato comunque dato che in questi giorni è stato un caos, a riguardo: luminarie misere e arrivate in ritardo, casette natalizie abusive e dunque ancora chiuse, mercatini non pervenuti. Il consigliere Mario Cardia, in particolare, dopo aver salutato i “tre assessori su nove presenti in aula e gli otto consiglieri di maggioranza“, ha parlato di una “situazione imbarazzante“, in riferimento al Natale, rapportandola ad una “maggioranza che non esiste più“.

“Il terzo tempo non è mai partito e non sappiamo se mai partirà“, ha chiosato Cardia. “La situazione è triste e il tema del Natale è stato ampiamente trattato. Il programma del Natale non esiste“, inoltre, “per la prima volta il delegato del comune di Reggio non dice nulla sulla sua delega. Si annunciano casette inesistenti. L’immagine del Duomo è l’immagine triste di questa città, io la definirei davvero un albero nel deserto“.

Il consigliere Massimo Ripepi, dal canto suo, chiede conto al sindaco sulla decisione di affidare le attività natalizie a Svi.Pro.Re, “ma è tutto chiuso e in alto mare. Di che cosa dobbiamo parlare? Lei, sindaco, deve parlare con noi e spiegarci” cosa sta accadendo. A porre l’accento sulla questione anche Federico Milia, che ribadisce come “a dieci giorni dal Natale la città è una città spenta, e dobbiamo spiegarne il perché ai cittadini e ai bambini. Stamattina, ancora, alla Città Metropolitana si è svolta una riunione per le casette in piazza Duomo“, chiosa il consigliere di minoranza.