Reggio Calabria, violenza di genere: la Piccola Opera Papa Giovanni ringrazia la Domotek Volley

“La Piccola Opera Papa Giovanni, ente gestore del centro antiviolenza e della casa rifugio “A. Morabito”, ringrazia l’Asd Sport Specialist Domotek per il generoso contributo a supporto del tema del contrasto alla violenza di genere e per aver organizzato due partite presso il Palacalafiore, con il supporto del presidente Antonio Polimeni, del dir. generale Marco Martino e del team manager Enzio Corso. L’evento dal titolo “Facciamo Muro contro la violenza” ha visto una raccolta fondi per la sensibilizzazione sul tema della violenza attraverso lo sport”.

Così in una nota la Piccola Opera Papa Giovanni, nella persona del Presidente Piero Siclari, ringrazia la Domotek Volley Reggio Calabria per il contributo alla violenza di genere.