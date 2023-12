Reggio Calabria e la vergogna dello stand vuoto all’Artigiano in Fiera: che figura!

StrettoWeb

L’Artigiano in Fiera: flop per lo stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria. E’ stata una pugnalata al cuore. E non esagero. Per chi come ma ama questa terra, la Calabria, e ha scelto di vivere in una città non semplice come Reggio Calabria, della quale conosco e imparo ogni giorno ad apprezzare peculiarità, punti di forza e tipicità, vedere quelle immagini è di una tristezza infinita. Come si può notare dalla gallery fotografica scorrevole in alto e dal video in calce, oggi pomeriggio lo stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’Artigiano in Fiera di Milano era vuoto. Vuoto.

Uno spazio espositivo di ampie dimensioni senza nessuno che stia lì a spiegare ai visitatori perché la Città Metropolitana di Reggio Calabria vale la pena di essere raccontata, vista, vissuta. Farebbe sorridere, quasi, se non fosse che si tratta di un fatto di una gravità inaudita. Una delle dieci Città Metropolitane italiane, che ha uno spazio espositivo potenzialmente utilizzabile per promuoversi, abbandona lo stand al proprio destino.

Vittime o carnefici?

E tutto ciò ad opera degli amministratori di una città in cui politici e affini usano sempre il vittimismo per accusare gli altri dei propri fallimenti. Fallimenti che sono sotto gli occhi di tutti e basterebbe vedere come hanno ridotto Reggio in meno di dieci anni. E quindi quando le cose non vanno se la prendono con i poteri forti di Cosenza e Catanzaro, o di Roma, o del Governo. E invece, come è evidente, siamo di fronte ad un clamoroso flop di un’amministrazione che non fa altro che litigare da un mese e mezzo sulle poltrone. Saranno stati impegnati a fare la nuova giunta, si potrebbe pensare, e dunque non avevano tempo per pensare alla prestigiosa vetrina dell’Artigiano in Fiera di Rho. E invece no. La giunta non c’è ancora. Non sono stati individuati gli assessori ed è stato per ora impossibile avviare l’attività quotidiana necessaria al buon funzionamento della macchina amministrativa.

Artigiano in Fiera: l’occasione sprecata per Reggio Calabria

L’Artigiano in Fiera come è evidente, è l’ennesima occasione sprecata. Reggio è l’unica in Calabria e l’unica città metropolitana d’Italia che abbandona la propria vetrina promozionale in seno ad una delle maggiori fiere d’Italia.

E poi di fronte al fallimento siamo sempre pronti a puntare il dito sugli altri.

Artigiano in Fiera: stand vuoto per Reggio Calabria