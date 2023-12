Reggio Calabria, “L’uomo è forte” di Corrado Alvaro conclude il Globo Teatro Festival | INTERVISTA

StrettoWeb

Il Globo Teatro Festival, organizzato dalla compagnia Officine Joniche Arti per la direzione artistica di Maria Milasi e Americo Melchionda, si è concluso questa sera con l’ultimo spettacolo dedicato al più grande scrittore calabrese. Presso l’Auditorium Versace del Ce.Dir. di Reggio Calabria, è andato in scena “L’uomo è forte”, tratto dall’omonimo romanzo di Corrado Alvaro. Una delle opere più importanti dello scrittore di San Luca proposto in teatro con la regia di Americo Melchionda e interpretata dallo stesso Melchionda, Maria Milasi, Gianfranco Quero, Kristina Mravcova, Andrea Puglisi, Letizia Trunfio.

“L’uomo è forte” narra una vicenda d’amore. L’ingegnere Dale torna nel suo paese d’origine in cui si è consumata una lunga guerra civile, per contribuire alla costruzione del “Nuovo Mondo”. Alla stazione viene accolto da Barbara, una vecchia amica. Tra i due nasce una relazione consumata in segreto. In quel paese innominato non esiste vera libertà: una dittatura invisibile e pervasiva, la cui autorità è esercitata abilmente dagli Inquisitori, domina i pensieri degli individui, e non pretende solo sottomissione e obbedienza, ma aspira al dominio della sfera più intima delle persone, fino a plasmare corpo, anima e coscienza. Dale e Barbara capiscono troppo tardi di essere diventati le pedine di un potere che muove le loro azioni fino alle estreme conseguenze. Il romanzo, considerato precursore del noto “1984” di George Orwell, viene pubblicato per la prima volta nel 1938.

