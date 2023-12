Reggio Calabria, la storia di Rapper Totò: “ho commesso tanti errori ma ho trovato riscatto nella musica”

StrettoWeb

Uno dei protagonisti del Sud Sound Festival, in corso di svolgimento al Palacalafiore di Reggio Calabria, è sicuramente il calabrese Rapper Totò, che ha avuto l’onore, insieme ad altri, di aprire i live di Finesse, Ernia e Sfera Ebbasta.

Rapper Totò, ai nostri microfoni, racconta la sua storia: “sono stato un anno in carcere per colpa mia ma ho trovato il riscatto grazie alla musica. Non è bello per nessun genitore, una situazione come quella mia. Auguro a tutti i ragazzi di trovare il proprio sfogo, nei momenti difficili, attraverso il disegno, la scuola, il ballo. Il mio sogno? Sfondare nel mondo della musica”. Rapper Totò ha conosciuto il rap grazie a Kento, noto artista reggino, sempre disponibile a dare una mano a chi ne ha bisogno.