La solidarietà vince a Reggio Calabria in questi giorni di festa. “Oggi la galleria di Palazzo San Giorgio, la casa dei reggini, si è aperta alle persone in difficoltà per un bel pranzo di Natale”, scrive il sindaco Giuseppe Falcomatà sui social.

“Un modo per stare più vicini, in questi giorni di festa, a chi si trova a vivere un brutto periodo della propria vita. Perché se è Natale, deve esserlo per tutti”, conclude Falcomatà.