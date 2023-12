Reggio Calabria, il lutto per la morte di Tiziana Franco scuote il Natale della città

StrettoWeb

Natale scosso da una grave tragedia a Reggio Calabria per la morte prematura di una giovane insegnante, Tiziana Franco, deceduta proprio nel giorno di Natale. Sono tanti i messaggi di cordoglio e sgomento da parte di amici e conoscenti increduli per questa morte che lascia a bocca aperta. Tante persone che conoscevano la giovane professoressa letteralmente scioccati per la grave mancanza che ha rovinato il Natale.

“La nostra splendida amica collega Tiziana Franco ci lasciato, non ti dimenticherò mai .Grazie di tutto Tiziana Franco Grazie per la stima, l’affetto, l’amicizia, l’amore che mi hai donato , abbiamo condiviso momenti belli e brutti in questi anni, ma l’amore verso i bambini e per il lavoro ci hanno tenute sempre unite e serene. Grazie Tiziana ti voglio bene. Buon viaggio anima bella”, si legge in un messaggio su Facebook.

“Ci ho messo un pò.

Ci ho messo un pò a capire. A capire, insomma, si fa per dire.

Ci ho messo un pò a riavvolgere emozioni.

Ci ho messo un pò a raccogliere ricordi.

E ci ho messo un pò a canalizzare il dolore.

Ci ho messo un pò a ordinare pensieri, idee, parole.

Ci ho messo un pò a scrivere.

Che oggi pensavo che Alfredo mi avesse chiamato per gli auguri.

E ho risposto al telefono allegramente.

Poi mi ha detto di te. Proprio tu. Tiziana. A Natale.

Ho pensato a uno scherzo.

Come il giorno della Cresima. Uguale.

Quando mi dicesti che bastava andare e tornare.

E io pensavo che, da da qualche parte, saresti potuta tornare.

E io, forse, avrei potuto dirti ancora una volta ” E smettila di piangere. Sempre a piangere, stai”

Senza sapere che tu, delle tue lacrime, me ne facevi dono. Ancora di più che dei tuoi sorrisi.

E, forse, questo l’ho capito solo oggi.

L’ho capito….insomma… Capire, si fa per dire….

Ciao Tiziana. Ciao amica mia…

Un giorno, forse, capirò….chissà….

Abbraccia mio papà, mentre teneramente ti fai strada tra gli Angeli.

Che oggi anche il cielo, anche lui, sta piangendo insieme a te….e io manco di smetterla vi posso chiedere…

Ti voglio bene….”, scrive un’altra amica.

Anche l’associazione Attendiamoci ha rivolto un pensiero alla giovane Tiziana Franco.

“Il nostro buon Dio ci chiama anche a Natale a vivere il mistero della nascita e della morte nella pienezza della fede, con la speranza certa della gioia della risurrezione… è in questa certezza, ma con profondo dolore nel cuore, che viviamo l’improvvisa morte di Tiziana Franco, da sempre presente nella nostra tenda come socia e come volontaria. Ci uniamo in preghiera al dolore della famiglia”.

I funerali si terranno oggi, martedì 26 dicembre, alle ore 12:30 alla Chiesa della Cattolica dei Greci in pieno centro.