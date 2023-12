Reggio Calabria, dove rivolgersi a Capodanno (e non solo) per una festa col botto | FOTO

StrettoWeb

Tempo di Natale. Tempo di Capodanno. Tempo, insomma, di festa. E quindi di luci, colori, rumori, suoni. A Reggio Calabria il periodo sarà meno “vivo” che in altri posti limitrofi, sia della Provincia che della Regione. Ma in famiglia, tra amici, in qualche locale della città, si respirerà quell’atmosfera anche scintillante che potrà renderlo comunque bello. E perché sia così è necessario che ci si rivolga ad esperti del settore, che sappiano consigliare la scelta giusta da fare.

Un esempio è Piro Group, azienda di vendita di fuochi, spettacoli pirici, ma anche feste di matrimoni, compleanni ed eventi privati. Già, festa. Come dicevamo. Per una festa ci si può rivolgere a Piro Group, di Pasquale Malara & C., sito in Via San Cosimo 44 a Pellaro, zona sud di Reggio Calabria. Potrà soddisfare ogni esigenza per chiunque volesse rendere il proprio Capodanno unico e all’insegna dei rumori e dei colori.

Capodanno a Reggio Calabria, le offerte sui prodotti di Piro Group

Il negozio, in occasione del Capodanno a Reggio Calabria, mette in vendita prodotti importanti a buon prezzo. Dai razzi a 39,99€ al lanciapalline 20 getti a 4,99€. Offerta speciale, fino al 31 dicembre, è dedicata ai lanci: un pezzo a 29,99€ e quattro pezzi a 99,99€. Da non sottovalutare l’offerta speciale, molto territoriale e dal nome d’impatto, “I 49 lanci dello Stretto”. Non può poi mancare una importante varietà di batterie, dalle Dubai alle Tokyo. Tutti articoli presenti in negozio e tutte offerte valide fino ad esaurimento scorte. Basta recarsi al negozio di Pellaro e farsi ascoltare e consigliare dagli esperti presenti. I prodotti? Alcuni di questi sono presenti nella fotogallery a corredo dell’articolo.

Info e contatti di Piro Group

Indirizzo: Via San Cosimo, 44 – 89134 – Pellaro (RC)

Telefono: 3385928733

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pirogroupreggiocalabria/