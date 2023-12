Reggio Calabria, arrestato sedicente mago truffava persone fragili: incontri settimanali, acquisti di polveri, liquidi e talismani | DETTAGLI

StrettoWeb

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha arrestato un sedicente mago ritenuto responsabile di truffa aggravata ed autoriciclaggio. In particolare ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato. Eseguito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di oltre un milione e quattrocentomila euro, di una ditta individuale di fatto utilizzata per fornire consulenze esoteriche e di una stazione di servizio, ritenuti conseguiti grazie ai proventi delle plurime attività illecite poste in essere dal sedicente mago.

L’operazione scaturisce da complesse indagini avviate a seguito di una denuncia sporta da una vittima, la quale ha dichiarato di essersi rivolta al “Maestro” dopo aver affrontato un periodo di depressione dovuto alla perdita della madre, anch’essa in passato “seguita” dal mago. Quest’ultimo, nel rappresentare alla donna che le restavano pochi mesi di vita e che pendesse su di lei “una fattura”, per scongiurare i prospettati pericoli, la convinceva a seguire un percorso di incontri settimanali nonché ad acquistare polveri, liquidi contenuti in bottigliette di plastica e talismani, conseguendo un ingiusto profitto per complessivi 11.000 euro, corrisposti in contanti o attraverso ricariche postepay.

Lo sviluppo delle indagini, svolte dai Finanziari del Gruppo di Reggio Calabria anche attraverso numerosi accertamenti economico/finanziari, hanno poi consentito di scoprire un vero e proprio modus operandi illecito posto in essere dal sedicente mago.