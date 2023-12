Reggio Calabria, apre Sablé Prestige: il sogno imprenditoriale di una donna realizzato grazie a Job in Progress

StrettoWeb

Giovedì 7 dicembre 2023 grazie al supporto del Progetto Job in Progress. Patto multisettoriale per il Lavoro nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alzerà la saracinesca un nuovo locale commerciale una biscotteria e pasticceria, Sablé Prestige, gestito da Nehza Rafik.

All’inaugurazione della pasticceria con sede in via G. Reale,1C presiederanno l’Arcivescovo Metropolita Fortunato Morrone, il Presidente della Camera di Commercio di RC Antonino Tramontana e il Responsabile della comunità marocchina reggina Hassan Elmazi.

Nehza Rafik è una donna marocchina con cittadinanza italiana, arrivata in Italia molto giovane e con alle spalle una storia di lavoro ed esperienza che le hanno permesso sin da ragazza di mantenersi e di contribuire economicamente al mantenimento della sua famiglia.

Molto presto Nehza ha imparato, dalle donne della sua famiglia, l’arte dell’accoglienza e della preparazione del cibo. In modo particolare si rivela il suo talento nei lievitati, nella preparazione dei dolci e delle pietanze tipiche della cultura araba. Arrivata in Italia ha velocemente fatto sue le ricette italiane e calabresi creando un perfetto sincretismo culturale e gastronomico.

Qualche anno fa ha iniziato a immaginare di avviare un’attività autonoma che non è riuscita da sola a sviluppare. Il desiderio è rimasto dunque latente per qualche anno, fino a quando non ha sentito parlare del Progetto Job in Progress. Patto multisettoriale per il Lavoro nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Lo ha contattato e il sogno ha iniziato a prendere forma!

Job in Progress è una realtà che offre ai giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria, concrete opportunità di trovare lavoro e creare impresa secondo le aspirazioni e le competenze di ciascuno. Non solo creare nuova occupazione per i giovani ma anche lasciare spazio al cambiamento e all’innovazione, verso la visione di una città che sia più inclusiva, produttiva e creativa per tutti; una città in cui ci sia spazio per i giovani che desiderano creare lavoro attraverso la creazione di impresa.

Ciò è reso possibile grazie ad una rete competente di soggetti pubblici e privati che cooperano in uno spirito inclusivo, coesivo e pastorale e sono presenti sul territorio, nei Comuni marittimi, collinari e montani della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il giovane che vuole trovare un’occupazione o creare impresa troverà persone qualificate e competenti che materialmente lo aiuteranno nel suo percorso imprenditoriale e lavorativo, in modo gratuito.

Job in progress è promosso dai Soggetti Proponenti: Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova. Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro; Diocesi di Locri Gerace – Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro; Diocesi di Oppido Mamertina Palmi – Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro; Camera di Commercio di Reggio Calabria. Ed è realizzato da 24 Soggetti Attuatori tra cui: Associazioni di Categoria; Ordini Professionali; Associazioni giovanili; Associazioni; Sindacati e altri Enti (Università e istituti di formazione).

Il Progetto Job in Progress ha accompagnato Nehza durante tutte le delicate fasi del processo di creazione di impresa; l’ha aiutata ad aumentare le sue competenze imprenditoriali e manageriali. Nehza, infatti, ha ricevuto un’offerta integrata di attività di orientamento, formazione, assistenza e supporto indirizzata a rispondere ai diversi bisogni dello startup e post-startup di impresa.

Sablé Prestige è l’esito di un percorso di accompagnamento che si è concretizzato dopo una fase di valutazione ed uno studio di fattibilità dell’iniziativa. L’Associazione Soluzione Lavoro che ha preso in carico successivamente la richiesta le ha proposto di sviluppare un business plan da allegare alla richiesta di finanziamento FROIS, LINEA 1 – Microcredito per l’Occupazione e l’Inclusione (MOI) promosso dalla Regione Calabria, tramite il quale era possibile richiedere un finanziamento a tasso zero fino ad euro 40.000,00, senza nessuna garanzia. Fincalabra spa, soggetto gestore e società in house della Regione Calabria, con PEC del 13 luglio 2023 informava la sig.ra Rafik che le era stato concesso il finanziamento di € 36.647,32 con un’ulteriore sovvenzione a fondo perduto di €. 9.161,83 oltre ad un contributo a fondo perduto nella misura massima del 25% delle spese ammissibili sotto forma di finanziamento.

Di seguito sono stati calendarizzati altri incontri necessari per inviare la documentazione richiesti da Fincalabra: Registrazione della nuova attività alla Camera di Commercio come Inattiva, Certificato attribuzione partita IVA, titolo attestante la disponibilità del locale, contratto di locazione commerciale.

Da settembre è stato un susseguirsi di incontri per pianificare l’inizio del corso SAB (Somministrazioni alimenti e Bevande) ed HACCP, formazione indispensabile per poter iniziare l’attività.

Successivamente Nehza Rafik ha sottoscritto gli ordini delle attrezzature, la definizione del progetto tecnico e della progettazione degli impianti; ha avviato la sistemazione dei locali, fino ad arrivare alla consegna dell’arredamento. Sono stati fatti test di prova delle attrezzature, la predisposizione da parte di un tecnico della relazione tecnica con allegati agibilità del laboratorio e planimetria aggiornate, con layout; infine la predisposizione della SCIA inizio attività da inviare al SUAP di Reggio Calabria con richiesta all’ASP del relativo parere sanitario dei locali.

Pratiche e adempimenti che la Rete Job in Progress ha realizzato a fianco di Nehza per rendere possibile il suo sogno imprenditoriale e accompagnarla gratuitamente fino alla sua realizzazione!