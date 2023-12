Reggio Calabria, anziano precipita in un pozzo: salvato grazie all’intervento di un passante

StrettoWeb

Brutta avventura questa mattina intorno alle ore 10:15 per un anziano signore che è caduto all’interno di un pozzo tra Barritteri e Seminara, in provincia di Reggio Calabria. L’uomo è stato eroicamente salvato da un cittadino che si trovava casualmente in zona, il signor Antonio Ozzimo. Quest’ultimo, sentendo l’anziano urlare “aiuto aiuto”, ha abbandonato ciò che stava facendo (precisamente stava riempiendo bottiglie di acqua in una sorgente vicina), e si è subito premurato di capire da dove arrivavano le urla con la richiesta di soccorso.

L’anziano uomo cercava aiuto dal fondo del un pozzo in cui era precipitato, e subito il signor Ozzimo – dopo averlo tranquillizzato – ha contattato i Carabinieri di Seminara che lo hanno messo in contatto con quelli di Palmi intervenuti poco dopo sul posto insieme ai soccorritori del 118 con un’ambulanza proveniente da Sant’Eufemia d’Aspromonte.

Il malcapitato è stato successivamente trasportato agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria per essere sottoposto alle cure del caso, in quanto con la caduta aveva rimediato una ferita alla testa. Il signor Ozzimo, decisivo per salvare la vita all’anziano precipitato nel pozzo, ha successivamente ricevuto i complimenti dal sindaco di Palmi e dal sindaco di Seminara per il gesto compiuto.