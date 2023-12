Reggio Calabria: (quasi) tutto pronto per l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Duomo

StrettoWeb

E’ quasi tutto pronto a Reggio Calabria per l’accensione, prevista per domani, dell’albero di Natale in Piazza Duomo. Oggi pomeriggio, passeggiando per le vie del centro, era possibile vedere gli operai al lavoro per installare il grande albero, fatto con punte di avete vero su struttura metallica. L’accensione delle luci è prevista per domani, 8 dicembre, alle 18.

Alle 19:30, invece, ci sarà un altro imperdibile appuntamento. Il video projection mapping, una tecnica di proiezione evoluta che trasforma qualsiasi superficie in un display dinamico sul quale visualizzare animazioni, immagini, video e giochi di luce che, entrando in rapporto con l’architettura sulla quale sono proiettati, creano effetti di grande impatto visivo.

L’amministrazione comunale in collaborazione con ENEL X presenterà durante le feste natalizie, a partire da giorno 08.12.2023 fino al 08.01.2024 una proiezione – sulla facciata di Palazzo San Giorgio – che racconta la città di Reggio Calabria dai RIFLESI DEI MITI PASSATI ALLA LUCE DEI PROGETTI FUTURI PER RIGENERARE SPERANZA PRESENTE.