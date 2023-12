Reggina, terzo addio per la Fenice: saluta anche Ponzo

StrettoWeb

C’è un nuovo addio, il terzo di questa sessione invernale, per la Fenice Amaranto, che dopo Ricci e Bianco saluta anche Fabricio Ponzo. Anche il classe 2004, praticamente mai utilizzato da Trocini, aveva firmato un biennale e adesso rescinde consensualmente il contratto. “LFA Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabricio Ponzo. Il Club augura a Fabricio le migliori fortune per il futuro”, si legge nella nota.

A sette giorni da questa prima parte di mercato invernale, dunque, per ora la società dello Stretto ha operato soltanto in uscita, lasciando andare calciatori con cui aveva firmato contratti per questa e per la prossima stagione.