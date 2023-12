Reggina, altra vittoria (quarta di fila) per la Fenice: 1-0 all’Igea Virtus firmato Perri

StrettoWeb

La Fenice Amaranto-Igea Virtus 1-0. La squadra di Trocini vince ancora di misura e ottiene il secondo successo di fila in casa e soprattutto il quarto consecutivo in campionato. E’ la miglior striscia positiva di vittorie in questa stagione. La rete decisiva è di Perri, in pieno recupero del primo tempo. I tre punti valgono il consolidamento del quarto posto (in attesa del Real Casalnuovo impegnato a Siracusa) e un rassicurante +6 sul sesto, occupato dal Sant’Agata, che ha perso in casa contro la capolista Trapani.

La Fenice Amaranto-Igea Virtus 1-0, la cronaca

Gara bloccata, così come era stato con Locri e Sancataldese. La Fenice fa fatica, soffre in mezzo e crea poco, se non un’importante occasione fallita da Porcino, che manca la sua prima marcatura in amaranto dal suo ritorno sullo Stretto. A fine prima frazione, poi, una classica del calcio: gol mancato, gol subito. Gli ospiti, fin lì ordinati, colpiscono infatti una traversa con Di Stefano. L’azione da il là al contropiede locale, avviato da Provazza e concluso da Perri, al suo secondo gol stagionale.

Segnato il gol, Barillà e compagni mettono in scena ciò che sanno fare meglio: difendersi senza affanni, dall’alto degli ottimi numeri difensivi. E così nella ripresa succede poco, sennò una lunga girandola di cambi, qualche giallo e qualche occasione, ma solo nel finale. E la partita scivola così, con il Granillo a festeggiare. Un Granillo, va detto, praticamente vuoto. Pochissime presenze tra Curva Sud e Tribuna, un 2 mila circa, forse, o anche meno. Le due foto in basso sono abbastanza eloquenti, al di là dei numeri comunicati dalla società.

La Fenice Amaranto-Igea Virtus 1-0, il tabellino

Marcatori: 46’ Perri

La Fenice Amaranto (4-3-3): Velcea, Martiner, Girasole, Ingegneri (73’ Kremenovic), Zanchi; Barillà (68’ Salandria), Mungo, Porcino; Provazza (85’ Simonetta), Rosseti (58’ Bolzicco), Perri (73’ Cham). A disposizione: Fecit, Marras, Bright, Renelus. All Trocini

Igea Virtus (3-5-2): La Rosa; Di Cristina, Della Guardia, Ferrigno; Ordonez (87’ Nisticò), Biondo, Calafiore, Abbate, Leone (73’ Franchina); Aveni, Distefano (58’ Di Piedi). A disposizione: Di Fina, Verdura, Coppolino, Locantro, Triolo, Buscetta. All. Di Gaetano

Arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia. Assistenti: Piergiorgio Stotani di Viterbo e Claudio Habazaj di L’Aquila

Note – Ammoniti: Della Guardia, Biondo, Zanchi, Abbate, Ferrigno Recupero: 3’pt, 5’st Spettatori: 3.583 di cui 18 ospiti.