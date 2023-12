Serie D, si chiude il 2023: Trapani e Vibonese non sbagliano, il San Luca torna a vincere. Risultati e classifica

StrettoWeb

Giro di boa in Serie D. Oggi si è chiuso ufficialmente il 2023, con l’ultima dell’andata. Stessa sorte per il girone I. Poche sorprese, nel 19° turno, l’infrasettimanale odierno. Il Trapani sbanca Sant’Agata di Militello e allontana il Siracusa, che però gioca domani. Risponde la Vibonese, che dopo due pari di fila torna alla vittoria sbancando Licata. Subito dietro c’è la Fenice Amaranto, che regola di misura l’Igea Virtus.

Nelle zone calde, sorriso San Luca, rinfrancato dalla nuova società e dal mercato. La squadra reggina ottiene la seconda vittoria in campionato battendo il Canicattì per 2-0. Castrovillari corsaro di misura in casa della Gioiese, mentre il Portici fa tris all’Akragas. Questi i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati Serie D girone I, 19ª giornata

Acireale-Sancataldese 2-1

Gioiese-Castrovillari 0-1

Licata-Vibonese 1-3

Portici-Akragas 3-1

Fenice Amaranto-Igea Virtus 1-0

Sant’Agata-Trapani 0-1

San Luca-Canicattì 2-0

Classifica Serie D girone I

Trapani 47 Siracusa 40 Vibonese 40 La Fenice Amaranto 32 Real Casalnuovo 29 Licata 26 Sant’Agata 26 Ragusa 25 Acireale 24 Akragas 21 Sancataldese 20 Canicattì 18 Portici 18 Igea Virtus 17 Locri 15 San Luca 11 (-1) Castrovillari 8 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0