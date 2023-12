Reggina, Trocini dopo Fenice-Igea Virtus: “sono state giornate particolari, oggi non siamo stati belli”

StrettoWeb

“Era importante vincere perché fare questo filotto era vitale per noi. Oggi non siamo stati bellissimi però raramente le partite prenatalizie prima della sosta sono belle. Non è stato neanche facile, ieri e oggi sono state due giornate state particolari, in mezzo agli scatoloni, perché dovevamo lasciare il Sant’Agata. In questo senso è stato anche brutto perché il centro è diventato un po’ anche casa nostra”. Così mister Trocini in conferenza stampa al termine di Fenice Amaranto-Igea Virtus, vinto dai padroni di casa per 1-0 con la rete di Perri.

“Come mai alcuni giocatori non utilizzati come Coppola? Eh beh, quando c’è gente come Marras, Bolzicco, Rosseti, il neo arrivato Renelus, sono tutti over e attaccanti pronti. L’idea è di mettere gli under altrove”, ha aggiunto il tecnico parlando dei calciatori poco utilizzati. “Ora – conclude – aspettiamo le comunicazioni dal punto di vista logistico. Noi rientriamo il 27 ma c’è gente a cui deve essere trovata sistemazione, il vitto e alloggio, perché alloggiava al Sant’Agata. Appena saremo organizzati in questo senso ripartiremo. L’idea è di fare un lavoro diverso. Quando abbiamo iniziato ci siamo messi subito a giocare. Ora l’idea è di farli lavorare parecchio in questa sosta”.