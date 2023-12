Putin tenta di uscire dall’isolamento, va in Arabia e negli Emirati

StrettoWeb

Il presidente Putin è arrivato nella Penisola Arabica tentando di rilanciare l’immagine della Russia nel contesto internazionale. Il leader del Cremlino è volato quindi per una missione lampo di un giorno negli Emirati Arabi Uniti ed in Arabia Saudita, per parlare di petrolio, del conflitto in Ucraina e di quello tra Israele e Hamas.

Ad Abu Dhabi, Putin ha incontrato il presidente Mohamed bin Zayed al Nahya. Le relazioni tra i rispettivi Paesi hanno “raggiunto un alto livello senza precedenti” e gli Emirati sono diventati il maggiore investitore nell’economia russa tra i Paesi del Medio Oriente, ha detto il leader del Cremlino, come citato dall’agenzia Tass.