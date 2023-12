Il primo Natale di Forza Italia senza Berlusconi, Tajani: “lui ci guida”

StrettoWeb

“Buon Natale a tutti quanti voi e alle vostre famiglie. Vi auguro di poterlo trascorrere con serenità, con l’affetto dei vostri cari, guardando anche con ottimismo al prossimo anno, al 2024 che per chi fa politica dovrà affrontare tanti appuntamenti: ci sono le elezioni amministrative, le elezioni regionali, le elezioni europee“. E’ quanto dichiarato dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un video sui canali social del partito creato da Silvio Berlusconi.

“Per noi di Forza Italia questo è il primo Natale senza Silvio Berlusconi, e certamente non è un Natale allegro come avremmo voluto, però sappiamo bene che lui ci guarda e ci segue – aggiunge il vicepremier e ministro degli Esteri -. Per lui il Natale era una grande festa, riuniva tutta la sua famiglia, gli amici, tutti quanti noi. Ecco con quello stesso spirito però noi dobbiamo affrontare, e dedicare, questo Natale al nostro leader scomparso, che però continua a guidarci“.

“Questo – continua il leader azzurro – è il messaggio che voglio inviare a tutti i nostri amici di Forza Italia, agli iscritti, ai militanti, ai simpatizzanti, ai dirigenti, a tutti gli eletti ma anche a tutti quanti i cittadini italiani: guardate con serenità a queste giornate, quello che conta sono i valori del Natale, non è soltanto una questione di panettoni, cene, pranzi e regali. Il più bel regalo che si può fare è l’amore. Regalate amore ai vostri parenti, ai vostri familiari, ai vostri amici e alle persone che vi stanno a cuore“.