Sant’Agata di Militello, insignito il giornalista Fabio Martini per l’11ª edizione del Premio antimafia “Salvatore Carnevale”

Venerdì 29 dicembre alle 16,30 presso il Palazzo Agorà di Sant’Agata di Militello in via Medici 189, al primo piano, nei locali della sede dell’Università Telematica Pegaso, la Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia” terrà l’undicesima edizione del Premio antimafia “Salvatore Carnevale”. Come annunciato durante la commemorazione regionale ufficiale del centenario del sindacalista socialista di Galati Mamertino, svoltasi nel Palazzo dei Normanni a Palermo il 12 dicembre scorso e presieduta da Antonio Matasso, il Premio sarà assegnato a Fabio Martini, giornalista de “La Stampa” ed autore di “Controvento. La vera storia di Bettino Craxi”, biografia dedicata allo statista di origine sanfratellana.

Interverranno, oltre all’insignito e allo stesso professor Matasso, presidente della Fondazione, anche Nino Vicario (voce) e Gianni Fugazzotto (chitarra), che eseguiranno il celebre “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali”, composto da Ignazio Buttitta. Sarà presente anche la pittrice Alba La Mantia, che esporrà un acquerello dedicato a Salvatore Carnevale. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Galati Mamertino.