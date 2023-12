“Povera Reggio, che peccati abbiamo fatto per meritare questo?” | VIDEO

StrettoWeb

E anche ieri sera il concerto di Piazza Castello, a Reggio Calabria, è stato un flop. Nonostante i molti proclami per gli eventi natalizi organizzati da Svi.Pro.Re., resta il fatto che uno dei punti nevralgici della città, per giunta del centro cittadino, non sono riusciti ad attrarre visitatori. Un fallimento dovuto, ovviamente, alla mancata apertura delle casette, lasciate lì a ricordo della totale mancanza di programmazione da parte della Città Metropolitana.

E allora una cittadina reggina, una delle tante che in questi giorni affidano ai social o a messaggi inviati ai giornali, la propria delusione per un’organizzazione quasi inesistente, ha deciso anche oggi di condividere con noi pensieri e immagini di una serata fallita. L’ennesima. “Le festività più tristi della storia della nostra città al costo di 340 mila euro – scrive –. Casette chiuse, al Duomo aperte solo in tre, Piazza Italia una, Street Food Piazza Castello inesistente e i poveri artisti ad esibirsi da soli. Che peccati abbiamo fatto per meritare tutto questo?“, si chiede la donna.