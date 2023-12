Polistena, all’ospedale ambulatori aperti anche sabato e domenica per sfoltire le liste d’attesa. Di Furia: “siamo sulla strada giusta”

StrettoWeb

Due giorni di open day, sabato e domenica prossimi, per affrontare con decisione il nodo delle liste di attesa nella sanità pubblica. Dall’ospedale di Polistena arriva un’iniziativa pensata dall’Asp di Reggio Calabria anche “per riallacciare un rapporto di fiducia tra struttura medica e cittadini”. E’ quanto afferma Dr.ssa Lucia Di Furia, direttore generale dell’Asp reggina. “Nel 2023 abbiamo fatto tante cose, di certo non abbiamo risolto i problemi ma mi sembra evidente che ci stiamo rinforzando e stiamo portando avanti un lavoro serio. C’è un clima molto sereno e questo aiuta”, rimarca Di Furia. “Sono orgogliosa dell’aumento del numero delle donne nella nostra struttura. Se lo sono guadagnate sul campo con impegno e dedizione”, sottolinea Di Furia. “Inoltre – preannuncia Di Furia – possiamo assegnare gli incarichi e questo è molto importante perchè possiamo adeguare gli stipendi dei nostri professionisti alla media nazionale”. “L’oncologia? Già facciamo gli screening ma vogliamo migliorare, in arrivo due nuovi medici specialistici”, rimarca Di Furia.

Polistena, Di Furia: "siamo sulla strada giusta"

La Dottoressa Liotta si dice “soddisfatta” dell’andamento del nosocomio reggino: “stiamo lavorando tanto anche grazie l’appoggia della dr.ssa Di Furia. L’open day di sabato e domenica è molto importante”.

Ospedale di Polistena, le parole della Dottoressa Liotta

Presente anche Michele Tripodi, sindaco di Polistena, che ha “ringraziato Di Furia per l’invito e tutti coloro che con grande fatica portano avanti l’ospedale. Nell’ultimo anno e mezzo ho visto progressi importanti, il 2024 spero sia un anno con un vero cambio di passo”.

