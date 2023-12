“Metti giù la pistola, è Natale”, ma lui spara e uccide la sorella dopo una lite per i regali

StrettoWeb

Ha dell’incredibile quanto accaduto in Florida in queste festività natalizie. Un ragazzino minorenne di 14 anni, infatti, ha ucciso la sorella di 23 anni a sangue freddo in seguito a una lite per i regali di Natale. Secondo le ricostruzioni sarebbe cominciato tutto durante lo shopping con la madre e un altro fratello, proseguendo poi a casa della nonna. E’ stato in quel caso che il 14enne ha tirato per la prima volta fuori la pistola, semiautomatica, puntandola contro il fratello.

Inizialmente la situazione è stata gestita dagli altri parenti presenti, che hanno separato i due fratelli. L’omicida, però, subito dopo è uscito fuori in giardino, dove era presente la sorella con il figlio di 6 anni. E’ stata lei a chiedergli di smetterla e di mettere giù la pistola perché “è Natale”, ma lui – senza batter ciglio – ha sparato al petto e ucciso la sorella. Suo figlio è rimasto illeso ma, nel caos generale, l’altro fratello ha poi deciso di vendicarsi, sparando all’assassino, che è stato operato e non è in gravi condizioni. E’ comunque accusato di omicidio e possesso illegale di un’arma. Entrambi i ragazzini avevano precedenti per rapine.