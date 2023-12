E’ ancora pazzo Palermo: rimonta la Cremonese e vince per 3-2 al 97′!

StrettoWeb

E’ ancora, sempre, pazzo Palermo. Ormai non fa più notizia. I rosanero continuano nella loro versione zemaniana e battono per 3-2 la Cremonese nel big match playoff. La rimonta c’è ancora, ma questa volta è della squadra di Corini, che al Barbera va sotto per 1-2 (Ghiglione e Castagnetti con Nedelcearu in mezzo) all’intervallo. Nella ripresa, incubo 1-3 con un gol di Coda però poi annullato dal Var per fuorigioco. Dal potenziale 1-3, però, il Palermo fa 3-2 con Di Francesco e Stulac, il quale fa esplodere la Favorita al 97′!

Risultati Serie B, 19ª giornata

Reggiana-Catanzaro 1-0

Ascoli-Cittadella 0-0

Brescia-Parma 0-2

Cosenza-Como 1-2

Feralpisalò-Venezia 2-2

Lecco-Sudtirol 2-1

Spezia-Modena 1-1

Ternana-Pisa 1-1

Palermo-Cremonese 3-2

Classifica Serie B

Parma 41

Venezia 35

Como 35

Cittadella 33

Cremonese 32

Palermo 32

Catanzaro 30

Modena 28

Brescia 25

Reggiana 23

Pisa 22

Bari 22

Sampdoria 22

Cosenza 21

Sudtirol 20

Lecco 20

Ternana 18

Spezia 17

Ascoli 17

Feralpisalò 14