Palermo, l’omaggio di Metsola a Falcone: “la mafia perderà sempre”

StrettoWeb

Il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in visitaa Palermo dopo la tappa di ieri pomeriggio e questa mattina in Calabria. Dopo essere stata al Museo del Presente – Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha poi deposto una corona di fiori sulla tomba di Giovanni Falcone nella Basilica di San Domenico.

Metsola: “la mafia perderà sempre”

“È una battaglia di tutti e la mafia perderà sempre. Siamo impegnati in una politica contro la corruzione, contro la criminalità organizzata. Un impegno di tutti i giorni, mio e del Parlamento europeo”, è quanto ha detto il presidente Roberta Metsola, al Museo del Presente – Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palermo.

L’appello di Metsola: “andare a votare alle Europee”

“Sono qui per fare un appello perché è importante che alle elezioni di giugno ci sia la più alta partecipazione. Per me l’Europa non è solo Bruxelles e Strasburgo, ma e’ anche qui, nel cuore del Sud Italia“. E’ quanto ha rimarcato il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, rispondendo ai giornalisti sulle parole di Matteo Salvini.

La soddisfazione del sindaco Lagalla

È un privilegio per Palermo aver ricevuto la visita della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. La sua presenza autorevole ribadisce il senso di identità dell’Unione Europea che trova nel Mediterraneo possibile fonte di sviluppo. Il mio ringraziamento a nome della città va alla presidente Metsola per il valore simbolico della sua visita, prima a Palazzo Jung, luogo che la Città Metropolitana ha messo a disposizione della Fondazione Falcone che non è semplice spazio di ricordo, ma elemento pedagogico e attivo per fuggire alle tentazioni della mafia e poi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Palermo perché la presenza delle istituzioni nei luoghi dello studio e della cultura rappresenta antidoto importante contro ogni forma di illegalità e di criminalità organizzata”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.