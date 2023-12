Nuova apertura a Reggio Calabria per il Gruppo Damiani

StrettoWeb

Il Gruppo Damiani annuncia la costituzione di una nuova società operata da Rocca per la distribuzione di gioielli e orologi di Alta Gamma, insieme a “Scintille”, importante azienda di gioiellerie del Sud Italia di proprietà della famiglia Mazzuca che distribuisce alcuni fra i più prestigiosi brand di orologeria e gioielleria, tra cui quelli del Gruppo Damiani. Sergio Mazzuca, Cavaliere della Repubblica e imprenditore di alta esperienza, ricoprirà la carica di Amministratore Delegato.

Nei primi mesi del 2024 verrà quindi inaugurata a Reggio Calabria la prima boutique con insegna Rocca, dove, accanto alle creazioni dei brand del Gruppo, saranno esposti i preziosi di altri celebri marchi del lusso. Seguirà presto anche l’apertura di un secondo store a Cosenza.

Questa operazione è parte di un piano strategico per rafforzare la leadership di Rocca, unica catena italiana di gioielli e orologi di lusso, e rappresenta una vera e propria alleanza fra il Gruppo e la principale realtà imprenditoriale della regione. Rocca conferma così il proprio ruolo di riferimento per le tante realtà virtuose locali del settore. In Italia, infatti, sono numerose le aziende di piccole-medie dimensioni di proprietà delle famiglie fondatrici, che desiderano migliorare per incrementare la loro competitività sul mercato. L’obiettivo del Gruppo Damiani è di sostenerle, mettendo a disposizione il proprio expertise di realtà strutturata con un’organizzazione manageriale, con l’ambizione di crescere insieme.

Una volontà che il Gruppo ha già dimostrato anche nel recente passato attraverso operazioni come l’acquisizione della maggioranza della storica gioielleria siciliana Bruno Maria Zimmitti 1858 – con Salvatore Zimmitti confermato nel ruolo di Amministratore Delegato – e l’acquisizione del 100% del top retailer sardo Floris Coroneo. In questo caso l’ingresso di un valido partner come Damiani ha garantito la tutela del personale e il rapporto di continuità con i clienti, dato che la famiglia proprietaria era intenzionata a ritirarsi dal mercato.

Il Gruppo Damiani è l’unica azienda orafa italiana nota a livello internazionale ancora gestito dalla Famiglia fondatrice che disegna e produce gioielli fin dagli esordi, e questo rappresenta un elemento chiave di vicinanza personale alle piccole-medie imprese del settore, nonché un grande punto di forza per lo sviluppo del business.