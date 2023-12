Il magico Natale della Messina Social City: proseguono gli appuntamenti

StrettoWeb

Numerosa la partecipazione dei cittadini alla kermesse, allestita e curata dalla Messina Social City, nelle 4 ville incantate per regalare alla cittadinanza la magia del Natale a Villa Dante con “Le Luci di Natale”, Villa Mazzini con “Il Villaggio del Natale”, nella Pineta Montepiselli con “Il Bosco Incantato” e a Villa Sabin con “Il Mondo delle Fiabe”. Sono stati oltre 30 gli eventi già realizzati dalla Messina Social City nelle trascorse settimane natalizie ma, da domani, giovedì 28 dicembre, l’Azienda speciale propone un nuovo calendario di appuntamenti per gli ultimi giorni dell’anno e sino al 6 gennaio 2024, pensato dalla presidente Valeria Asquini e dalla governance aziendale, nell’ottica della rigenerazione urbana e culturale delle aree verdi della città per offrire a famiglie, bambini, adolescenti e anziani di vivere al meglio le festività godendo delle principali ville cittadine.

Il calendario:

28 dicembre, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, a Villa Dante, spettacolo di manipolazione e illusionismo con il Mago Quasar;

30 dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, a Villa Sabin, spettacolo di Teatro di Figura “Le avventure di Pinocchio” a cura di Stefania Ventura;

30 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al Palacultura, Gospel and Jazz Family Choir di Rosalba Lazzarotto;

3 gennaio, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, a Villa Dante, Lucilla live show;

4 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, a Villa Mazzini, laboratorio di acrodanza per bambini dai 6 anni; e dalle ore 11.30 alle ore 12.00 spettacolo di Circo Acrobatico “Lumie di Sicilia” a cura di Francesco Mirabile, sempre a Villa Mazzini.

5 gennaio, dalle ore 11.30 alle ore 12.30, alla Pineta di Montepiselli, spettacolo per burattini e narratore “Raperonzolo” a cura di Salvino Calatabiano e Vito Bartucca.

6 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, a Villa Sabin, laboratorio di marionette e burattini siciliani a cura di Salvino Calatabiano; e dalle ore 11.30 alle ore 12.30 “La leggenda di Orione” con Salvino Calatabiano e Vito Bartucca, sempre a Villa Sabin.

Tutte le attività in programma è possibile visionarle sulle pagine social istituzionali della Messina Social City e sul sito eventi.comune.messina.it.