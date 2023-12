Natale 2023 a Cardeto con il concerto a cura del gruppo “Corde Libere”

StrettoWeb

Anche per il Natale 2023 il comune di Cardeto, in collaborazione con la pro loco la parrocchia, ha organizzato una serie di eventi che si terranno da giorno 8 dicembre fino al 6 gennaio 2024. In particolare nella giornata di venerdì 8 dicembre alle ore 17.00 si procederà alla cerimonia dell’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale, simboli della tradizionale festività.

Sempre venerdì 8 dicembre alle ore 18 nella piazza principale del paese di Cardeto si terrà il concerto Natalizio a cura del gruppo “Corde Libere” diretto dal maestro Alessandro Calcarano, subito dopo il concerto la rinomata crespellata in piazza aperta a tutti i partecipanti.

Siete tutti invitati a partecipare al primo evento di apertura del Natale a Cardeto 2023.