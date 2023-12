Messina carico in vista del Monopoli, simpatico siparietto per invitare i tifosi allo stadio: Fumagalli scatenato | VIDEO

StrettoWeb

Il Messina ha ritrovato un po’ di serenità. Dopo le cinque sconfitte di fila, i 7 punti nelle ultime tre partite (incluso il successo nel derby casalingo contro il Catania) hanno dato slancio alla squadra in ottica salvezza e non solo. Adesso, venerdì, ci sarà l’ultimo turno dell’anno, quello prenatalizio. Quale migliore occasione, per i peloritani, di avere tantissimi tifosi al seguito. Venerdì sera, alle ore 20.45, ci sarà infatti Messina-Monopoli.

I calciatori, per invitare i supporters a riempire lo stadio “Franco Scoglio”, hanno trovato un modo alternativo. Anzi, alternativa è la sua preparazione. Sì, perché chi gestisce i social ha deciso di lasciare anche alcuni pezzi del video integrali, spontanei, in cui – scherzando e ridendo – i vari Fumagalli e Ragusa provano a trovare il modo per invitare tutti allo stadio. Il simpatico siparietto è nel video in alto.