Messina, si muove il mercato: ufficiali due uscite

All’indomani del pari interno contro il Monopoli (quarto risultato utile di fila) nell’ultima gara d’andata e del 2023, il Messina si muove anche sul mercato, in attesa dell’apertura della sessione invernale con il nuovo anno. Il club, in una nota, comunica infatti due movimenti in uscita, aspettando di poter smuovere la situazione anche in entrata e sistemare un organico che ha bisogno di qualche tassello per la salvezza. Il Presidente Sciotto, in tal senso, è stato chiaro: metterà ancora mani al portafoglio, se necessario.

Mercato Messina: salutano Ferrara e De Matteis

“L’ACR Messina – si legge nella nota ufficiale del club – comunica di avere risolto i contratti con il difensore Michele Ferrara e il portiere Jacopo De Matteis. In data odierna è stato trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di entrambi i calciatori. ACR messina augura a Michele e Jacopo le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere”.