Messina raggiunto sul pari: 1-1 con il Monopoli. E l’Avellino di Pazienza fa il colpaccio a Crotone. Nuova classifica Serie C

StrettoWeb

La Serie C in campo nel turno prenatalizio, l’ultimo dell’andata e del 2023. Messina in campo in casa contro il Monopoli nello scontro salvezza. Vantaggio al 20′ con Franco, che porta i peloritani a pregustare la terza vittoria nelle ultime quattro gare. Nulla da fare, però, perché a ridosso dell’intervallo arriva il pari di Starita, che non cambia nella ripresa. Entrambe le squadre guadagnano un punto e rimangono appaiate in zona calda a quota 19, rosicchiando un punto al Potenza, che però gioca domani. Ad approfittarne è la Turris, che vince e scavalca entrambe andando a quota 20.

Da uno scontro in coda a uno in vetta. Dopo due mesi e undici risultati utili di fila, il Crotone torna a perdere e lo fa nello scontro playoff contro l’Avellino di Pazienza e Gori. 0-1 il risultato finale allo Scida, con il gol decisivo di Patierno. Così cambia la classifica di Serie C.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 42 Picerno 34 Avellino 34 Casertana 34 Taranto 33 Crotone 32 Benevento 30 Latina 27 Giugliano 25 Audace Cerignola 25 Catania 22 Foggia 22 Sorrento 22 Potenza 20 Turris 20 Monopoli 19 Messina 19 Virtus Francavilla 17 Brindisi 14 Monterosi Tuscia 10