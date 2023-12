Messina, bilancio 2023 per Sciotto: “ho una speranza e sono orgoglioso di una cosa. Sul mercato…”

StrettoWeb

Tempo di Natale e di auguri anche in casa Messina. Per l’occasione, il Presidente Pietro Sciotto ha incontrato la stampa per i saluti e i bilanci di fine anno ma anche per parlare di calciomercato invernale. “La mia speranza è quella detta a inizio campionato: dopo due campionati di Serie C con salvezza all’ultimo respiro, volevo fare un playoff quest’anno e le speranze non le ho perse. Per quanto riguarda la campagna invernale sono sempre disponibile ad investire e rinforzare nei punti deboli che loro riconoscono”, le parole del patron peloritano.

Sulla ripresa delle ultime gare del Messina, Sciotto si dice orgoglioso di una cosa: “io ho detto al mister che, se guardiamo tutti i tornei da Terza Categoria a Champions League, non esiste un allenatore che su sette partite fa sei sconfitte e un pareggio e e viene confermato. Io sono diverso dagli altri. Ho un progetto con mister Modica e ho programmato la stagione in una certa maniera. La città mi chiedeva l’esonero, ma io sono convinto che ho fatto bene a lasciarlo. Sono orgoglioso di averlo confermato”.