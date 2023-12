Messina, consegnati lavori di restauro del Forte Gonzaga

StrettoWeb

Sono stati consegnati ieri i lavori di restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione turistico-culturale di Forte Gonzaga a Messina, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, dell’assessore alle Fortificazioni Enzo Caruso, del RUP Francesco Falcone e della Direzione Lavori. L’intervento in programma avrà una durata di 18 mesi consecutivi, per un importo complessivo di 2.442.806,30 euro.

“Un ulteriore tassello che si aggiunge al rilancio della nostra città – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – che conferma la volontà di questa Amministrazione, in continuità con la precedente, di salvaguardare e recuperare il nostro patrimonio architettonico, dando un forte impulso al turismo. La nostra città è ricca di storia e bisogna cercare di tramandare il valore del nostro passato alle nuove generazioni; contestualmente abbiamo anche il diritto di godere del bello e Messina ne ha tanto. Il progetto complessivo, che prevede la riqualificazione dei pregiati Forti Umbertini, può rappresentare un valido volano di sviluppo per la città; continueremo quindi ad impegnarci per dare concretezza a ciò che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Insieme si può fare, andiamo avanti!”.